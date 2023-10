Archiviato il pareggio-beffa con la Salernitana, il Cagliari si avvicina sempre più al confronto con il Frosinone. Mister Claudio Ranieri, in conferenza stampa, conferma che la delusione è superata e che la squadra andrà alla ricerca dei tre punti. Con qualche asso nella manica in più.

Che squadra è il Frosinone. “Di Francesco sta facendo un ottimo lavoro, si sta divertendo e mettendo in pratica il suo credo. Giocano in verticale, con qualità e velocità sin dal possesso nella propria metà campo. Dovremo essere bravi, pronti a una gara difficile per tutti i 90’ e oltre. Il Frosinone sta bene, ha iniziato al meglio, c’è fiducia, sono una sorpresa”.

Mancosu e gli altri recuperati. “Lapadula ha bisogno di tempo. Petagna aveva iniziato molto bene a Bologna, poi un problemino al polpaccio gli ha tolto due settimane di lavoro con il gruppo. Lo monitoriamo e stiamo lavorando per rimetterlo al top. Nandez è molto importante per noi, ragioneremo su quale ruolo cucirgli addosso. Mancosu? Un asso in più che posso giocarmi. A Salerno l’ho messo dentro perché avevo bisogno di qualità, anche se non si era allenato troppo intensamente. L’abbiamo gestito. Questa settimana ha lavorato ancora meglio e quindi è un’opzione in più”.

Parola d’ordine: mai mollare. “Io devo fare le scelte per il bene del Cagliari, poi chi è umile, combattivo, sul pezzo, sarà sicuramente utile. Chi molla, chi si demoralizza non è allineato col nostro, col mio credo. Io so che ci salveremo all’ultima giornata, all’ultimo minuto, come siamo venuti in Serie A. I ragazzi lo devono sapere, conoscono la mia mentalità e su questo dobbiamo costruire il futuro”.

