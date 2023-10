Sconfitta un po’ pesante ma comunque battagliera per l’Olbia che cade per 3-1 sul campo della Juventus Next Gen.

I bianchi hanno pagato soprattutto l’uno-due di Salifou a inizio ripresa. Dopo di che, gli uomini di Leandro Greco hanno tirato fuori una prestazione enorme. Prima il gol di Nanni, poi una serie di occasioni sarebbero potute valere il pari.

Solo la marcatura di Mbangula ha messo fine alle speranze galluresi.

