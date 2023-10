Leonardo Pavoletti ha dato una speciale emozione ai tifosi del Cagliari con la doppietta segnata al Frosinone. “Pavoloso” è stato decisivo per consentire ai rossoblù la conquista dei primi tre punti in stagione.

L’ultima volta in cui il bomber ha segnato una doppietta in Serie A risale al 16 febbraio 2019. Anche quel giorno i suoi gol consentirono una rimonta per la vittoria casalinga per 2-1 contro il Parma.

L’ultima doppietta in assoluto invece risale al 2022 e fu ancora una vittoria: 3-2 al Perugia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it