Proseguono le manovre in vista delle prossime elezioni Regionali in programma nel 2024. In Consiglio regionale nasce il gruppo Grande Centro, composto da componenti della maggioranza non soddisfatti dall’attuale linea politica del centrodestra.

“Per il momento siamo in otto ma non è escluso un ulteriore allargamento del gruppo” assicura Antonello Peru, portavoce della nuova formazione politica. Al progetto aderiscono anche Pietro Moro e Valerio De Giorgi dell’Udc, Franco Stara di Azione, Dino Cocco di Sardegna 2020 e i tre dissidenti del Psd’Az Franco Mula, Giovanni Satta e Stefano Schirru.

Dure le critiche ai metodi di scelta del candidato governatore fin qui messi in campo nel centrodestra, coalizione della quale si sentono parte integrante. “Contestiamo il metodo troglodita delle forze nazionali – ha detto Giovanni Satta – il nome dovrà essere individuato in Sardegna dopo un confronto paritario tra le diverse forze in campo”.

Per gli esponenti del Grande Centro la coalizione dovrà cambiare nei rapporti tra le diverse componenti, così come resta ferma la volontà di evitare nomi calati dall’alto. Altrimenti, dicono i consiglieri, “siamo pronti a presentarci da soli al voto”.

