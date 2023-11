La nuova Trasversale Sarda al centro dell’incontro tra l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, e i sindaci dell’oristanese, del nuorese e dell’Ogliastra.

Nel meeting di oggi a Samugheo sono state illustrate sei alternative alternative progettuali elaborate nello studio illustrato da Ois, Opere e infrastrutture della Sardegna, società in-house della Regione, e dal gruppo di progettazione per il tracciato stradale che collegherà Oristano e Tortolì. Di questi sono tre gli itinerari che hanno ricevuto il via libera per l’approfondimento.

Soddisfatto l’assessore Saiu: “Un incontro quello con i sindaci fortemente voluto. Nessuna decisione sarà calata dall’alto. La definizione dell’alternativa progettuale su cui si andrà avanti è quindi il risultato di questa condivisione. Un investimento così importante non solo garantirà una mobilità migliore, ma inciderà anche in termini contrasto al fenomeno dello spopolamento delle zone interne”.

Nella variazione di bilancio, che approderà a breve in consiglio, sarà presente uno stanziamento di 8 milioni di euro. “Risorse – conclude Saiu – che consentiranno di passare dalle alternative progettuali alla fattibilità tecnica ed economica, che includerà anche la progettazione definitiva. Quindi la possibilità di intercettare le risorse necessarie per l’opera, il cui costo è stimato in circa 2 miliardi di euro. In prospettiva il più grande investimento su un’opera viaria in Sardegna”.