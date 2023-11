Tutto pronto a Cagliari per la festa dedicata alle Forze Armate in programma domani, sabato 4 novembre. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Difesa Guido Crosetto saranno al porto per la cerimonia ufficiale, in una zona blindata per l’occasione.

Intanto, sempre per domani mattina, sono previste due contro manifestazioni. Nella prima che partirà in corteo da piazza Giovanni fino a piazza Repubblica sono coinvolti vari gruppi, tra cui i movimenti A Foras, Rifondazione Comunista, Sardegna Palestina, Potere al Popolo, Pci Sardegna e altri.

Nella seconda in programma alle 10 in piazza Garibaldi e promossa da AmbienteSardegna, Confederazione Sindacale Sarda, Assotziu e Sardegna Pulita, parteciperà anche il giornalista Michele Santoro.

Obiettivo di entrambe le manifestazioni è quello di chiedere la dismissione delle basi militari e dei poligoni in Sardegna.