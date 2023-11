Scoppia la polemica nella politica sarda: la Democrazia Cristiana si oppone al nuovo gruppo Grande Centro avviato in Consiglio Regionale.

Il partito disconosce la genesi del nuovo gruppo consiliare. “Diffidiamo, pertanto, a utilizzare il nostro simbolo e la dizione ‘Democrazia Cristiana’, tutti coloro che, usando dizioni o simboli che in qualche maniera possano ricondurre, anche in forma surrogata, all’identità del nostro partito. Ciò per evitare che possano ingenerare confusione e disinformazione negli elettori e nei cittadini in genere”.

A tal proposito, il partito ha nominato il “Commissario regionale della Democrazia Cristiana” in Sardegna. È l’onorevole, Francesca Donato, deputato Europeo.

