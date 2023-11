Auguri di buon compleanno a Luigi “Gigi” Riva: il Mito rossoblù compie oggi, 7 novembre, 79 anni. Un appuntamento che ha dato il là all’affetto dei tifosi del Cagliari e non, sia privatamente che sui social.

In suo onore, il brickbuilder sardo Maurizio Lampis ne ha ricostruito il busto utilizzando ben 12mila mattoncini colorati della Lego. Un’opera realizzata utilizzando come modello una immagine di Rombo di Tuono risalente alla stagione 1969-70, quando il Cagliari vinse lo scudetto.

Un anno particolare quello del 2023 visto che qualche settimana fa si è celebrato anche l’ultimo gol segnato da Riva in nazionale: era il 20 ottobre 1973. 50 anni fa. L’Italia vinse per 2-0 sulla Svizzera, per Rombo di Tuono la marcatura del raddoppio. Nessuno poteva prevedere che il record sarebbe rimasto intatto per così tanto tempo: 35 gol in 42 partite. Da allora, nessun attaccante italiano è mai riuscito almeno ad eguagliare la cifra.

