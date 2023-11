La luce in fondo al buio per la Dinamo Sassari, che si riscatta in Champions League. Sul campo del Ludwigsburg, i biancoblù si impongono per 89-79 e riaccendono la fiammella per il passaggio del turno.

Spicca un miglior approccio di squadra rispetto alle ultime uscite. Una buona difesa ha permesso maggiori opportunità offensive, ben sfruttate sia dagli esterni che da un Gombauld in versione superstar (18 punti e 9 rimbalzi).

Nell’economia della gara spiccano McKinnie (doppia doppia, con 13 punti e 12 rimbalzi), Tyree (14 punti) e Whittaker (11 punti, 5 rimbalzi e 4 assist).

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it