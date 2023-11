Sarà Marco Piccinini a dirigere Juventus-Cagliari, match in programma sabato 11 novembre alle 18 all’Allianz Stadium e valido per la dodicesima giornata di Serie A.

Il fischietto della sezione di Forlì sarà coadiuvato dagli assistenti Domenico Palermo e Domenico Fontemurato. Il quarto ufficiale sarà Luca Massimi, mentre in sala Var ci saranno Paolo Valeri e Daniele Paterna.

Il bilancio alla direzione del Cagliari è nettamente negativo per i rossoblù. In 8 incontri con Piccinini i sardi ne hanno persi ben 6, pareggiato uno e vinto uno solo a ottobre 2018 per 2-1 contro il Chievo Verona.

Più felici i precedenti con la Juventus: 4 partite e 4 vittorie bianconere, con addirittura zero gol subiti e 12 gol fatti.

