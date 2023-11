A inizio dicembre, Amadeus renderà noti i nomi dei concorrenti al Festival di Sanremo 2024: dalle ultime indiscrezioni, potrebbe esserci anche Salmo.

A lanciare una prima lista sui partecipanti è stata All Music Italia, di solito molto informata su quanto avvenga nella kermesse. Da fonti aggiornate e verificate, il rapper di Olbia sarebbe tra i 23 papabili, assieme a Mahmood. Se dovesse essere confermata la notizia, per lui sarebbe la prima volta in gara.

Non sarebbe invece la prima volta a Sanremo. Dopo aver rinunciato alcune volte alla chiamata da parte di Amadeus, Salmo ha accettato di presenziare come ospite all’edizione 2023. Particolarmente riuscita in questa occasione la cover di “Un diavolo in me” di Zucchero. I due hanno avuto modo di duettare sullo stesso bravo in un live diventato virale sui social.

