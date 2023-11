Il nuovo stadio del Cagliari compie un altro passo importante verso la realizzazione. Ieri è arrivato il via libera della Conferenza di servizi, parere atteso dal Comune ormai da mesi, con la convocazione datata ormai a inizio estate.

La palla passa ora all’assessorato regionale dell’Ambiente per la valutazione dell’impatto ambientale. Salvo sorprese, l’ok dei tecnici dovrebbe arrivare entro un mese.

Permane però il nodo dei 50 milioni di euro che la Regione ha stanziato a febbraio e che ancora non ha erogato. Somma chiesta a gran voce dal sindaco Paolo Truzzu per accelerare i tempi, con il governatore Christian Solinas che ha invece rimandato al mittente le responsabilità del mancato trasferimento.

I fondi saranno necessari per approvare il progetto in via definitiva e, successivamente, indire la gara per la costruzione. Nel frattempo Solinas ha annunciato un Piano straordinario per l’impiantistica sportiva della Sardegna.

“Credo che sia corretto prevedere altrettanta attenzione per le altre realtà sportive dell’Isola che meritano strutture adeguate ai migliori standard attuali” ha dichiarato il presidente Solinas. Un modo, insomma, per ricordare che anche all’interno del centrodestra la campagna elettorale tra sindaco e governatore è nel vivo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it