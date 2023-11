Sono quasi 10mila le persone che nel 2022 hanno beneficiato dei servizi della Caritas in Sardegna. Numeri che collocano l’Isola al settimo posto in Italia per persone che vivono in stato di povertà, con il 15,3% corrispondente a 113mila famiglie.

Lo rivela il XVIII Rapporto sulla povertà e l’esclusione sociale presentato oggi a Cagliari dall’ente della Conferenza Episcopale. Solo l’anno scorso, ai Centri di ascolto Caritas distribuiti in 36 comuni della regione, si sono presentate una o piu volte esattamente 9.553 persone. Nel 2021 erano state 9.540. Il 67,6% di questi sono cittadini italiani

“Questo Report è un punto di riferimento. Ci preoccupa l’avanzare della povertà fra le donne. La lotta però non si fa solo con misure di conenimento, ma anche attraverso il rilancio economico della Sardegna” ha commentato l’arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi.

