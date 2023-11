Una mattinata d’incontri con la stampa e coi rappresentanti delle forze politiche del Campo Largo per Alessandra Todde. Cagliaripad ha documentato la conferenza stampa: di seguito potete ascoltare alcuni passaggi delle sue parole come candidata a Presidente per le Regionali 2024.

Alessandra Todde ringrazia la coalizione

Alessandra Todde: “No ad accordi romani”

Alessandra Todde, 3 punti del programma

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it