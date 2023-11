Dopo il grandissimo successo del Capodanno 2023 a Cagliari col concerto di Blanco che ha accolto oltre 25 mila persone, il palco dell’evento si sposta. Più precisamente in piazza dei Centomila.

La ratifica è avvenuta nella delibera comunale di due giorni fa. Per questioni di sicurezza, visti i tanti cantieri in via Roma, è stato ritenuto necessario trovare un’altra location, diversa dal Largo Felice.

Ecco dunque che il Comune di Cagliari ha chiesto e ottenuto dalla Regione Sardegna la disponibilità dell’area di piazza dei Centomila. Sul palco molto probabilmente salirà Annalisa, il nome più forte della discografia italiana durante il 2023.

