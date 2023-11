Ottenevano delle forniture di prodotti alimentari truffando i commercianti. Un 68enne di Quartu Sant’Elena, già noto alle forze dell’ordine, e un 62enne guardia giurata di Fluminimaggiore, sono stati denunciati alla Procura di Cagliari dai Carabinieri di Gonnosfanadiga per truffa aggravata.

Il primo dei due, con la collaborazione del secondo, spacciandosi per un commerciante di prodotti alimentari di nicchia è riuscito a ottenere due forniture senza poi pagarle.

In una delle due truffe sono stati portati via degli insaccati di pregio per un importo di 3.896 euro. Nella seconda olio extravergine di oliva e olive in salamoia per un totale di 1.275 euro.

Tra i due accusati, la guardia giurata rischia anche la revoca del porto d’armi che gli è essenziale per lavorare.

