Nessun reato di invasione di terreni o imbrattamento sul litorale di Su Pallosu, a San Vero Milis.

Per il Tribunale di Oristano, la “spiaggia dei gatti”, così com’è conosciuta dai tanti turisti e non che la frequentano, non è stata danneggiata in alcun modo e i gattari hanno così vinto la battaglia giudiziaria.

Nel mirino erano finiti Andrea Atzori e l’ex compagna Irina Ambu, denunciati da alcuni vicini che non gradiscono la presenza assidua dei gatti nella zona.

Oggi però i due imputati sono stati assolti dal giudice monocratico Cristiana Argiolas.

