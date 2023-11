Il Gip di Cagliari ha deciso di archiviare il procedimento penale ai danni di Paolo Truzzu. Il sindaco di Cagliari era imputato per il reato di tentata concussione.

“Una vicenda incredibile, che non mi ha mai fatto dubitare dell’azione della magistratura. Una vicenda per me dolorosa, perché ha messo in dubbio alcuni principi fondamentali della mia formazione e azione politica: l’onestà e il rispetto della legalità“.

Così il primo cittadino del capoluogo della Sardegna ha commentato la notizia. Era stato inserito nell’ambito di un’inchiesta della procura di Cagliari su presunte pressioni per consentire la permanenza di una associazione culturale nella Mediateca del Mediterraneo.

“Voglio ringraziare la mia famiglia (sempre al mio fianco come in questa foto di qualche anno fa) e le tantissime persone che, conoscendomi, non mi hanno fatto mai mancare la loro vicinanza”.

