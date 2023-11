Nella giornata di ieri hanno bloccato il traffico in via Roma, a Cagliari, per manifestare contro la poca attenzione delle istituzioni per il cambiamento climatico in atto.

Per i sette attivisti di Ultima Generazione è arrivata subito una denuncia per manifestazione non autorizzata, blocco stradale e resistenza passiva a pubblico ufficiale. Ma non solo.

Nei loro confronti è stato presentato anche il foglio di via obbligatorio della durata di tre anni, per cui non potranno rimettere piede in città per la data stabilita dalla Questura.

Cinque dei manifestanti sono residenti nel nord Italia, mentre due abitano in Sardegna ma non a Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it