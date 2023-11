Whoopi Goldberg compie 68 anni e per l’attrice hollywoodiana, nota per la sua mitica interpretazione nel musical “Sister Act”, fioccano gli auguri di compleanno.

Tra questi arrivano anche quelli di Fiorello in “Viva Rai2!”, che dopo la puntata ha ospitato Mahmood per rendere omaggio alla pluripremiata interprete americana.

Così Goldberg, durante il programma “The View” sull’Abc, ha mandato in onda uno spezzone dello show di Fiorello e ha detto: “Lasciatemi dire cosa è successo in Italia oggi. Sono stata omaggiata perché un intrattenitore italiano, Fiorello, e il cantante Mahmood, hanno fatto una performance tributo di Sister Act in onore del mio compleanno. Guardate è meraviglioso”.

