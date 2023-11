Alessandra Todde, candidata Presidente del Campo Largo, è stata ospite a La7. È stata la sua prima uscita nel nuovo ruolo, intervistata da Giovanni Floris nel programma DiMartedì.

Nel corso dell’intervista, l’esponente dei 5 Stelle ha raccontato delle sue prospettive in vista delle Regionali 2024.

La coalizione. “Siamo al lavoro per allargare il campo nel modo più ampio possibile, riporteremo a casa anche chi è uscito. Incontrerò Soru nei prossimi giorni, ci siamo sentiti. Italia Viva non entra nel centrosinistra visto che esprime assessore nella giunta Solinas. Calenda da 3 anni mi elogia, ora a quanto pare ha cambiato idea. Siamo al lavoro per costruire un’alleanza per il popolo sardo che sia inclusiva, aperta, progressista, con visione”.

L’opinione sulla Giunta Solinas. “Questa destra ha rovinato la Sardegna, peggior giunta mai avuta. Carente e vergognosa su Trasporti, sanità, povertà, autonomia scolastica. Hanno una totale assenza di programmazione economica. È il momento di cambiare, di invertire rotta, di offrire ai cittadini una nuova e valida alternativa”.

Sul programma. “Il lavoro sul programma è stato epocale, mai stata fatta una cosa così. Tutte le forze politiche hanno partecipato, oltre 150 persone, per costruire una grande base programmatica. 10 tavoli che hanno lavorato con entusiasmo per riuscire a invertire il declino della Sardegna”.

