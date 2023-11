In Sardegna solo il 52% delle famiglie ha accesso alla banda ultra larga, con una grande maggioranza a Cagliari. Lo rivela la XIV edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia “Tempi digitali” diffusa da Save the Children in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia.

La rete ultraveloce con fibra fino all’abitazione raggiunge il 75% nella provincia di Cagliari, il 34% a Sassari, il 17% a Oristano, il 15% a Nuoro e il 12% nel Sud Sardegna.

Per quanto riguarda le famiglie con accesso alla fibra Ftth, sono il 34% nella provincia di Cagliari, addirittura la seconda più connessa d’Italia dopo Milano, poi il 10% nella provincia di Sassari, il 5% nella provincia di Oristano, il 3% nella provincia di Nuoro e solo l’1% nel Sud Sardegna.

Infine risulta che il 67% delle scuole non è ancora connesso con la banda ultra larga, percentuale più alta di tutta Italia.

