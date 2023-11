Per giorni si sono rincorse voci di possibili spaccature, ma in realtà il Movimento 5 Stelle non farà cadere la giunta guidata a Sassari da Nanni Campus.

È quanto stato annunciato in conferenza stampa, con molta sorpresa, dagli esponenti di giunta. “Il Movimento 5 stelle di Sassari conferma in toto il suo appoggio al sindaco di Sassari, Nanni Campus, perché i patti si rispettano”. Con queste parole Maurilio Murru, presidente del Consiglio comunale di Sassari e leader cittadino dei grillini, ha spazzato il campo da possibili incomprensioni.

Murru era affiancato dall’assessora alla Cultura, Laura Useri, e dai due consiglieri comunali in carica, Federico Sias e Patrizia Zallu. E si è anche rivolto al coordinatore regionale del Movimento, Ettore Licheri. “A questo tavolo vedete la storia del M5S di Sassari, dalla sua nascita a oggi. Noi siamo persone serie, leali e responsabili”.

