Dalle prime ore di lunedi 20 novembre, nelle province di Cagliari, Sassari e Nuoro, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Quartu Sant’Elena, unitamente al personale dei reparti competenti e di quelli specializzati, stanno dando esecuzione a diverse decine di provvedimenti cautelari, richiesti dalla DDA cagliaritana ed emessi dal GIP del Tribunale di Cagliari.

L’Operazione “Family and Friends” è ancora in corso. Le misure sono state adottate per associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti nei confronti di un sodalizio italo/albanese operante prevalentemente in tali aree. L’operazione è stata condotta col supporto della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga.

Sono ancora in corso perquisizioni nei confronti dei destinatari del provvedimento e di altri, risultati vicini al gruppo criminale.

