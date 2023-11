Dall’esordio azzurro nel 2018 alla presenza numero 50 con la maglia della Nazionale contro la Macedonia. Nicolò Barella è un cardine dell’Italia e, dopo aver raggiunto un mostro sacro come Fulvio Collovati, punta ora la leggenda Giuseppe Meazza a quota 53.

Questa sera il centrocampista sardo sarà in campo alle 20.45 per sfidare l’Ucraina, sfida decisiva per strappare il biglietto di Euro 2024. Agli azzurri basterà un pareggio per ottenere l’accesso diretto al torneo.

“Abbiamo la possibilità di avere il destino nelle nostre mani e questo è sempre un vantaggio” ha dichiarato Barella nella conferenza stampa della vigilia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it