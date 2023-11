Ci sarà anche l’olivastro millenario di Luras, S’Ozzastru, a rappresentare l’Italia al concorso internazionale che si terrà nel 2024 per il titolo di European Tree of the Year.

Con i suoi 14 metri d’altezza, una circonferenza di 1154 centimetri e un’età compresa tra i 3000 e i 4000 anni, il “Patriarca” ha ottenuto 44mila voti online ed è stato inserito nell’elenco dei 405 alberi monumentali italiani.

“Ogni anno, dal periodo che va da maggio ad ottobre, sono in media 30 mila le persone che visitano l’olivastro – spiega all’Ansa il sindaco di Luras, Mauro Azzena – riusciamo a monitorarle grazie ad una cooperativa che organizza visite guidate. Per noi rappresenta una fonte di orgoglio e una grande possibilità di sviluppo economico. Adesso grazie ad alcuni progetti regionali metteremo un sistema di video sorveglianza nella zona circostante e faremo degli interventi di bonifica dell’area circostante come le fasce antincendio”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it