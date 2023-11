Il Cagliari pareggia per 1-1 col Monza alla Unipol Domus. I rossoblù guadagnano un discreto punto, anche se hanno giocato una gara dai due volti. Mancando il colpo del ko.

Molto bene il primo tempo per gli uomini di Ranieri, che hanno condotto la gara è trovato un giusto vantaggio con Dossena. Poi sarebbe potuto arrivare anche il raddoppio, ma è stato mancato.

Nella ripresa, invece, è stato il Monza ad uscire allo scoperto. E il Cagliari ha pagato via via un poco di difficoltà fisica. E non è più riuscito ad essere efficace in fase offensiva. La difesa invece ha retto l’urto del pareggio, con Scuffet bravo a guidare il reparto.

La partita.

Primo tempo di grandissima intensità e dominio dei rossoblù. Che schiacciano il Monza nella propria metà campo e vanno in vantaggio al 10’: corner di Viola, Goldaniga di testa impegna Di Gregorio, sulla ribattuta Dossena sigla l’1-0. Potrebbe raddoppiare Hatzidiakos, ma ancora una volta gli ospiti si salvano. Bene invece Scuffet su Birindelli per chiudere in vantaggio la prima frazione.

Nella ripresa, c’è un Monza più tonico e più insistente. Il Cagliari tenta di contenere l’invettiva biancorossa, ma cede al 60’: angolo dalla sinistra, Maric colpisce bene e fa 1-1. In precedenza traversa di Mota, mentre i rossoblù non riescono più a proporsi con lucidità in fase offensiva. Lapadula ha una buona palla all’89 ma sparacchia alto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it