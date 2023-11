Da sabato 2 dicembre fino a venerdì 8 dicembre è in programma una settimana di eventi per celebrare la chiusura dell’anno del trentennale (1993-2023), che sarà sigillato dall’inaugurazione del nuovo Teatro Carmen Melis, “ridotto” del Teatro Lirico di Cagliari e successivamente dalla Bohéme di Giacomo Puccini, in programma dal 21 al 30 dicembre, che chiuderà la grande stagione 2023.

Si parte, sabato 2 dicembre alle 20.30, con un prestigioso concerto straordinario che prevede l’esibizione dei due complessi stabili cagliaritani, Orchestra e Coro del Teatro Lirico, guidati dal giovane direttore spagnolo Jaume Santonja(Bocairent, 1986) che ritorna sul podio del Teatro Lirico di Cagliari, dopo il successo dei concerti della scorsa primavera. Nei ruoli solistici si esibiscono: Marigona Qerkezi (soprano), Natalia Gavrilan (mezzosoprano), Matteo Desole (tenore), Dongho Kim (basso). Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Un concerto sinfonico-corale che propone all’ascolto del pubblico una delle pagine musicali più celebri e più popolari e che vuole anche essere di buon augurio per gli anni a venire; infatti il programma musicale, interamente dedicato al genio creativo di Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770 – Vienna, 1827), prevede l’esecuzione di uno dei capolavori più straordinari della storia della musica: la Nona Sinfonia in re minore per soli, coro e orchestra op. 125, imponente pezzo sinfonico-corale, composto negli anni tra il 1822 e il 1824. Nel quarto movimento (Finale) si ascolta il celeberrimo “Inno alla gioia” su testo di Friedrich von Schiller, attraverso il quale il geniale compositore tedesco invita tutti alla fratellanza universale.

Il 5 e il 6 dicembre, il programma prosegue durante la settimana, nel foyer di platea nell’area lounge, con Talk previsti la mattina, nei quali ci si potrà incontrare con vari ospiti per discutere, raccontare e intervenire su temi ed argomenti di varia natura: cultura, teatro, musica, ma anche socialità e condivisione con uno sguardo rivolto al futuro e alle nuove generazioni.

Le sere del 4 e 5 dicembre (alle 19) ci sarà spazio per la musica e un aperitivo, con 2 concerti di professori dell’Orchestra del Teatro Lirico, in formazioni cameristiche, che si esibiranno in 2 accattivanti programmi musicali di assoluto valore con gli ottoni. Il 6 dicembre è previsto un altro appuntamento con l’OperaCena, il nuovo format virale del Teatro Lirico di Cagliari ideato dal creativo Giorgio Pitzianti e avviato con successo attraverso un esperimento sociale. Ulteriori dettagli saranno disponibili e condivisi nel profilo Instagram del Teatro attraverso il quale verranno coinvolti gli utenti.

Giovedì 7 e venerdì 8 dicembre si arriva finalmente al fulcro con l’inaugurazione del Teatro Carmen Melis.

La giornata del 7 dicembre è dedicata al fondamentale mondo della scuola, al quale è destinata l’Anteprima Giovani delle 11; dalle 19 inizia la serata inaugurale istituzionale (ingresso con invito) con il taglio del nastro e i brevi saluti da parte delle autorità presenti, per poi, alle 20, far parlare la musica con il concerto di Orchestra e Coro del Teatro Lirico, diretti da Daniel Smith (1981), giovane e talentuoso direttore australiano, vincitore, tra gli altri riconoscimenti, del secondo premio nel prestigioso “Sir Georg Solti International Conductors’ Competition” nel 2012, che ritorna a Cagliari dopo aver diretto, lo scorso maggio, due concerti molto graditi al pubblico e alla critica. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli. Il giorno dopo, venerdì 8 dicembre alle 17, con lo stesso programma musicale, si terrà la serata inaugurale aperta al pubblico che potrà finalmente ammirare questo piccolo gioiello incastonato fra il Teatro Lirico e l’Arena all’aperto della piazza Amedeo Nazzari e il Parco della Musica.

Il programma musicale, pensato per sottolineare ulteriormente un momento così solenne quale l’inaugurazione di un nuovo teatro, prevede l’esecuzione di: Die Weihe des Hauses (La consacrazione della casa), ouverture in Do maggiore op. 124 di Ludwig van Beethoven; Sinfonia n. 40 in sol minore K. 550 di Wolfgang Amadeus Mozart; dal Messiah HWV 56: And The Glory Of The Lord; Hallelujah e Zadok the Priest HWV 258 di Georg Friedrich Haendel.

I biglietti sono disponibili in Biglietteria e lo stesso servizio è possibile anche online attraverso il circuito di prevendita www.vivaticket.it, con il quale si potrà ricevere, nella propria e-mail, il biglietto nel formato elettronico.

Prezzi posto unico numerato: € 20 (concerto del 2 dicembre); € 10 (concerto dell’8 dicembre).

Per il concerto del 2 dicembre agli abbonati alle Stagioni 2023 (lirica e balletto e concertistica), ai giovani under 35 ed ai disabili sono applicate riduzioni del 50% sull’acquisto di biglietti. Ulteriori agevolazioni sono previste per gruppi organizzati.

La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 16 alle 20 e, nei giorni di spettacolo, anche da due ore prima dell’inizio.

Per informazioni: Biglietteria del Teatro Lirico, via Sant’Alenixedda, 09128 Cagliari, telefono 0704082230 – 0704082249, biglietteria@teatroliricodicagliari.it