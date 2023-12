In un lungo post su Facebook, Renato Soru ha spiegato di volersi impegnare sulla riforma dello Statuto Regionale. Dando il via al tempo di una “seconda autonomia”.

“Una coalizione che aspiri al governo della Sardegna deve avere una visione strategica del futuro della nostra comunità nel contesto europeo e mediterraneo. Deve elaborare, prima di ogni altra cosa, una idea chiara di sé stessa, dei propri diritti e responsabilità e un disegno compiuto di adeguamento dei rapporti tra la Regione, lo Stato e l’UE. Questa esigenza di riforma del sistema istituzionale, comunque ineludibile, è resa ancora più urgente dalla proposta dell’attuazione del regionalismo differenziato proposto dal Governo Meloni”.

Quindi l’ex presidente entra nel nocciolo della proposta. “È tempo che il prossimo Consiglio Regionale, eventualmente con il contributo di una Consulta Statutaria rappresentativa dei diversi enti ed organizzazioni presenti nella società sarda, approvi l’aggiornamento dello Statuto e lo trasmetta alle Camere per la sua approvazione. Un nuovo Statuto per una seconda stagione della nostra autonomia regionale, che faccia propri i grandi cambiamenti dell’economia e della società dal 1948 ad oggi, e contenga conseguentemente i nuovi poteri necessari per un effettivo autogoverno e autodeterminazione della Sardegna, nel contesto statale ed europeo”.

Pertanto, secondo Soru, la prossima Giunta Regionale dovrà rinegoziare con lo Stato il trasferimento di nuovi poteri, prioritariamente in materia di continuità territoriale, di produzione e distribuzione di energia rinnovabile, tutela ambientale valorizzazione e gestione dei beni culturali, istruzione e formazione.

“Non è pensabile presentarsi ad un confronto con il Governo nazionale senza avere approntato un proprio adeguato strumento di Governo regionale che consenta di esercitare pienamente i poteri dell’Autonomia con la necessaria forza e autorevolezza. Deve essere aggiornata la forma di governo e di amministrazione per rispondere alle istanze di una società in transizione”.

