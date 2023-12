Ieri, durante Cagliari-Sassuolo alla Unipol Domus, un giocatore della squadra ospite, Kristian Thorstvedt, ha perso due incisivi a seguito di una gomitata. La notizia ha fatto subito scalpore ed è diventata subito vitale sul web.

Oggi però è il bomber del Cagliari, Gianluca Lapadula, a farsi sentire sui suoi social raccontando di aver subito un calcio che gli ha ferito il naso.

Un fallo che ha permesso l’espulsione di Tressoldi del Sassuolo e al Cagliari di giocare in 11 contro 10 per buona parte del secondo tempo.

“Sto bene, ho un po’ di dolore al naso ma va bene così. Per me era importante ritrovare il gol anche in campionato. Ci tenevo davvero tanto”, ha commentato Lapadula.

L’episodio ha inizialmente preoccupato anche i tecnici poiché, in seguito di un colpo ricevuto lo scorso anno, Lapadula gioca di tanto in tanto con la maschera. E questa estate, a luglio, si era sottoposto ad una operazione al setto nasale per correggere i postumi di un altro colpo.

Ora però l’attaccante rossoblu sembra essersi ripreso per la prossima gara.

