Terremoto in casa Lega. A meno di tre mesi dalle elezioni Regionali, il gruppo sardo del Carroccio perde l’ex assessore della Sanità Mario Nieddu. E proprio alla base delle dimissioni c’è la perdita del posto in Giunta nel rimpasto dello scorso dicembre.

In una lettera al leader Matteo Salvini, Nieddu lamenta l’aver “tradito per prima la promessa di un nuovo modo di fare politica, che è stata invece appaltata in maniera del tutto prona ed acritica al presidente Solinas e al Psd’Az”.

Poi l’affondo sempre diretto al Ministro: “In Sardegna sono state fatte delle scelte che si sono rivelate rovinose, con l’allontanamento di tantissimi militanti, senza che il tuo referente in Sardegna, Eugenio Zoffili, riuscisse a bloccare l’emorragia”.

Duro anche il giudizio sul governatore Christian Solinas: “La gestione della Regione da parte di Solinas, ha rivelato tutta la sua problematicità senza alcuna possibilità da parte della Lega, seppure fosse l’azionista di maggioranza della coalizione, di contrastarne la deriva e far valere le proprie proposte”.

