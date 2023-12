Una provocazione, ma neanche tanto. Antonello Peru, leader del Grande Centro, era presente al terzo tavolo di coalizione oggi all’Hotel Flora di Cagliari, dove tra una chiacchiera e l’altra prova a inserirsi nella corsa tra Christian Solinas e Paolo Truzzu per la candidatura alla presidenza della Regione.

“Da Roma stiamo sentendo che c’è un po’ di confusione” ha detto nelle parole riportate dall’Ansa. “C’è chi dice che i presidenti uscenti non si toccano e c’è chi dice che in base all’investitura popolare dovrebbero essere altri. Ma se il criterio è quello dell’investitura popolare, il sottoscritto per esempio è stato sempre il più votato, ha sempre coinvolto più gente nelle piazze, la scelta sarebbe d’ufficio”.

Poi smorza: “Ma noi pensiamo che il candidato migliore si debba scegliere in maniera condivisa in un tavolo regionale, in cui ci sono rappresentanti autorevoli delle sigle nazionali”.

