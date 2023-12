Colpo di scena a Uomini e Donne: quando sembrava andare tutto per il meglio tra Federico Castello, corteggiatore cagliaritano, e la dama Barbara, il rapporto è naufragato. E tra i due si è inserita una donna.

A far cadere il rapporto è stato proprio l’avvocato divorzista. Mettendo in luce l’atteggiamento da “maestrina” della donna che stava conoscendo.

”Barbara è una bellissima donna. Ma è anche molto rigida e sovrastrutturata. Non mi sembra che stiamo sulla stessa linea. Si lamenta spesso della mia barba. Ritiene che sia un limite. Mi ha elemosinato i complimenti. Questa pretesa non mi è piaciuta. Mi ha chiamato un sacco di volte, poi mi ha mandato un papiro in cui pretendeva che le rispondessi. Non avevo niente da dirle”.

Quindi si è rivolto a Barbara. “Pretende quello che vuole lei. È una bambina di 12 anni nel corpo di una adulta. Sei una donna ossessionante, molto invadente”.

La dama non l’ha presa bene. E ha voluto troncare definitivamente la conoscenza. “Hai visto il bicchiere vuoto. Hai voluto fare la sceneggiata? Ora stai zitto! Non ti interesso. Non si risponde al telefono? Non ti hanno insegnato il rispetto? Mi hai già rotto. Hai avuto il tuo momento. Ora basta”.

Nel momento in cui Barbara è tornata al suo posto, un’altra donna (Aurora) ha espresso il desiderio di conoscere Federico. Un desiderio ricambiato che ha fatto scattare uno scontro verbale tra le due dame, che da tempo non si sopportano.

