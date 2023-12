Appena poche decine di persone alla festa dell’Ersu organizzata all’Opera Music Forum di Cagliari qualche giorno fa. Una spesa di 48 mila euro per un flop abbastanza clamoroso.

A rendere noto l’accaduto i rappresentanti degli studenti universitari e l’associazione universitaria Kita Assotziu.

“Era un fail che ci aspettavamo. L’ente dovrebbe chiedere scusa a tutti noi per i non servizi che sta portando avanti. Non c’è una cosa che funzioni bene tra mense, borse di studio e case dello studente. Ogni mese c’è bisogno di una nuova mobilitazione. Insomma che cosa abbiamo da festeggiare?”.

A destare sconcerto è stata l’enorme spesa, a fronte della mancata erogazione della prima rata delle borse di studio e al mancato scorrimento delle graduatorie degli idonei non beneficiari.

