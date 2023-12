Giovedì 21 dicembre, ad Assemini, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne del luogo.

Il giovane è stato sorpreso in possesso di 103 grammi di hashish, 429 gr di marijuana triturata, 295 gr circa marijuana in infiorescenze e 53 gr. circa di marijuana sfusa. Le sostanze sono state rinvenute nella sua camera da letto durante una perquisizione. Una parte sono state gettate dalla finestra alla vista dei militari.

Il diciannovenne è stato dichiarato in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e disposto ai domiciliari. Avrà l’obbligo di presentarsi tutti i giorni alla Stazione Carabinieri di Assemini per la firma.

