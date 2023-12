“La coalizione di centrodestra vince con Truzzu presidente”. Lo scrivono in una nota i parlamentari di Fratelli d’Italia eletti in Sardegna. La presa di posizione netta da parte di Antonella Zedda, Giovanni Satta, Gianni Lampis, Salvatore Deidda, Francesco Mura e Barbara Polo arriva dopo le parole di Matteo Salvini in visita ieri a Cagliari.

Il leader della Lega ha ribadito il sostegno al governatore uscente Christian Solinas, ma dal partito di Giorgia Meloni prosegue il forcing per candidare Paolo Truzzu a Villa Devoto, forti del risultato alle ultime elezioni politiche nazionali.

