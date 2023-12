Petardi o colpi d’arma da fuoco? Mistero sui “botti” uditi da alcuni residenti nella zona dello stadio Frogheri di Nuoro alcuni giorni fa. Le forze dell’ordine sono state infatti allertate a causa di alcuni scoppi provenienti dall’impianto dove si stava allenando la Nuorese, squadra del campionato di Promozione.

All’arrivo della Polizia però i giocatori hanno spiegato che si era trattato solo di alcuni petardi, ma la situazione non è parsa chiara fin da subito. Ecco perché le indagini stanno proseguendo e la vicenda è tutt’altro che chiusa.

La società dal canto suo minimizza l’accaduto e il presidente Gianni Pittorra non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Il giallo però questa mattina si è infittito: a sorpresa la Nuorese, prima in classifica, ha esonerato l’allenatore Luca Rusani. Se i fatti sono collegati lo diranno le indagini.

