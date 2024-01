Stava attraversando sulle strisce quando un’auto gli è piombata addosso. Incidente a Sestu, in via Monserrato, dove intorno alle 22.30 di ieri un 27enne è stato trasportato dal 118 in ospedale in codice giallo dopo essere stato investito da una Fiat Punto.

Il conducente, un 22enne cagliaritano, potrebbe ora essere denunciato per lesioni pesonali stradali. Sul posto, oltre all’ambulanza, sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione.

