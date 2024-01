Non bastavano gli aumenti di settembre, Dazn ha deciso ulteriori rincari nei prezzi del proprio abbonamento. Dunque vedere le partite del Cagliari costerà un po’ di più.

Dal 2 gennaio 2024, Dazn ha adottato un nuovo listino per quanto riguarda i costi dei piani mensili e annuali Standard, Plus e Start che vale sia per i nuovi abbonati che per i vecchi.

Ecco le modifiche:

– Dazn Start: da 13,99 euro a 14,99 euro al mese, o da 89,99 euro a 99 euro l’anno

– Dazn Standard: costo mensile invariato a 40,99 euro, mentre il costo annuale passa da 299 euro a 359 euro (consente di guardare in contemporanea su due dispositivi registrati, connessi entrambi alla stessa rete internet di casa)

– Dazn Plus: il costo mensile passa da 55,99 euro a 59,99 euro, mentre il costo annuale passa da 449 euro a 539 euro (consente di guardare la piattaforma in contemporanea su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti).

Coloro che non accettano le modifiche possono recedere senza dover pagare alcuna penale o eventuali costi di disattivazione. È possibile farlo dalla sezione “Il mio account” e cliccare sul tasto “Non voglio rinnovare”; oppure inviando una Pec all’indirizzo dazncs@legalmail.it.

