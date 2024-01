È stato aggredito durante la serata di Capodanno a Olbia.

Fabrizio Apeddu, 30enne di Berchidda, si trovava in città per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno quando è stato aggredito violentemente mentre usciva dal concerto di Zucchero al Molo Brin, per raggiungere i suoi amici.

Una aggressione codarda, dato che il giovane è stato colpito alle spalle da un pugno che gli ha provocato la frattura della mandibola.

Ora Apeddu è riuscito a entrare in possesso del video che mostra quanto accaduto e che consentirà agli inquirenti che stanno seguendo il caso, di risalire al responsabile. Secondo quanto detto dal 30enne, ad aggredirlo sarebbe stato un giovane dall’accento del sassarese coi capelli rasati ai fianchi.

Ora Apeddu si trova ricoverato al Santissima Annunziata di Sassari, dove ha subito l’operazione per ripristinare la frattura della mandibola.

Lo stesso ha lanciato un appello per chiedere a chiunque abbia visto o filmato qualcosa, di contattarlo o di rivolgersi alle forze dell’ordine.