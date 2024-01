“Per noi è sempre utile confermare un sindaco uscente e un governatore uscente che hanno fatto bene, come in Abruzzo e in Piemonte. Dividere il centrodestra sarebbe un errore, perché così avvantaggi la sinistra, il che significa più sbarchi e priorità a cose come le auto elettriche”. Questo il commento del segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenuto questa mattina come ospite di Radio Rtl, a proposito delle elezioni regionali in Sardegna.

“Io non faccio mai battaglie personali o di bandiera – ha aggiunto il vicepremier e ministro dei Trasporti – ma credo che l’unità sia fondamentale, nei Comuni, in Europa e anche nelle Regioni”.

Un intervento analogo è stato proposto anche ieri sera, durante la trasmissione “Quarta Repubblica”, su Rete 4, dove Salvini aveva auspicato la riconferma degli “uscenti”.

