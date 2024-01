Dopo il rientro nei ranghi dell’alleanza Pd-M5s, i Progressisti spiegano la decisione di fare dietrofront sulla fuga con Renato Soru. “Abbiamo ascoltato la base, il nostro popolo ha gradito come Todde si è mossa in questi due mesi, per noi ha guadagnato punti” ha detto il consigliere regionale Francesco Agus nel corso della conferenza stampa di questa mattina a Cagliari per presentare il nuovo simbolo.

Intanto il gruppo politico continua a lavorare per una ricucitura del centrosinistra e il leader Massimo Zedda non perde le speranze. “Noi chiediamo a Renato Soru di ripensare ai passi che andranno fatti a breve e di costituire con noi un’unica lista che abbia l’ambizione di essere la prima della coalizione di centrosinistra” ha detto l’ex sindaco.

E ha aggiunto: “Lo abbiamo sempre detto sin dall’inizio anche a Soru: ci si può chiedere tutto, ma non di essere quelli che lavorano per consegnare la vittoria alle destre”.

Per quanto riguarda il nuovo logo, nel simbolo sarà presente il nome del presidente del partito Massimo Zedda, possibile candidato a sindaco di Cagliari dopo questa tornata elettorale. “Siamo stati i primi a dire che serviva una scelta anche sui candidati di Cagliari e Sassari, ma c’è ancora tempo, prima ci sono le Regionali” ha precisato.

