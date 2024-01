La Dinamo Sassari rimanda il passaggio del turno in Champions League. Cholet si impone per 95-91 al PalaSerradimigni e costringe a giocare la “bella” in terra francese.

Gli uomini di Bucchi hanno dovuto rincorrere sin dal primo tempo, nonostante la mano calda di Tyree (miglior marcatore biancoblù con 21 punti). I francesi hanno creato un buon solco con cui hanno potuto condurre la sfida fino alla fine con un super Randall. E una mira stratosferica sia dentro che fuori dall’area.

Sassari ha risposto per le rime con Kruslin e Charampopoulos. Ma nei minuti finali, Cholet è riuscito a mantenere la calma e portare a casa la posta in palio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it