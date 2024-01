La Direzione medica dell’ospedale San Francesco e la Asl 3 di Nuoro premono sull’acceleratore per i vaccini anti-Covid e contro l’influenza con un’intera giornata dedicata in particolare ai pazienti più fragili.

Dopo gli Open day sul territorio, avviati lo scorso 4 gennaio, che si concluderanno giovedì 25 a Siniscola, sarà l’ospedale nuorese, lunedì 22 gennaio, dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 19, a offrire l’opportunità, per chi ancora non avesse provveduto, a farsi somministrare il vaccino anti Covid 19 ed eventualmente, a chi ne facesse richiesta, anche quello antinfluenzale.

All’ospedale la vaccinazione per tutti gli operatori sanitari e per i pazienti fragili è stata avviata, in realtà, già dal mese di novembre 2023, con modalità di accesso su prenotazione.

Tuttavia il calo di adesioni rispetto alla campagna di vaccinazione anti-Covid 2021, unitamente alla recrudescenza delle ultime settimane, sia di di Covid-19 che di influenza, ha spinto la direzione medica del presidio a proporre questa giornata, che consente di offrire alle persone più anziane e fragili, ma anche a familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità, una doppia vaccinazione in ambiente protetto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it