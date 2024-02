Grande commozione per la scomparsa di Laura Montalbano, la donna 61enne morta ieri a Quartucciu, in via Nazionale, a causa di un infarto.

“Avevi il Carnevale nel cuore”. Così il gruppo della “ratantira casteddaia” saluta la sua beniamina.

La donna viveva in via Ardenne, tra il rione di San Michele e quello di Tuvumannu, ma era molto conosciuta anche a Stampace per aver animato tante edizioni del Carnevale, suonando i tamburi.

