Si è fermata ai quarti di finale della Coppa D’Africa l’avventura sorprendente dell’Angola di Zito Luvumbo. Passa in semifinale la Nigeria: decisivo l’1-0 finale.

Questa è una ottima notizia per il Cagliari e Claudio Ranieri. Perché l’attaccante ripartirà in giornata per la Sardegna, raggiungendo cosi i compagni.

Per il tecnico rossoblù, Luvumbo sarà di nuovo un fattore per l’attacco, dopo averne fatto a meno nel corso del mese di gennaio. Potrà essere disponibile già per la trasferta con la Roma.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it