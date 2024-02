Questa mattina i Carabinieri di Siurgus Donigala hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Cagliari, per truffa aggravata, un sessantenne veneziano, molto noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghe vicende.

L’uomo aveva messo in vendita su internet un trattore a 40mila euro, attirando l’interesse di un 42enne si Siurgus Donigala che aveva deciso di acquistarlo. Ma una volta versati 20mila euro di caparra, il veneziano era sparito nel nulla e il numero di telefono risultava disattivato.

Una volta presentata la denuncia ai Carabinieri, i militari attraverso le indagini svolte sono riusciti a risalire al truffatore.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it