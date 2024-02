Quarta sconfitta consecutiva per il Cagliari, e ora Claudio Ranieri inizia a tremare. Anche perché la squadra continua a prendere troppi gol, è penultima in classifica e non sembra vedere la luce in fondo al tunnel. Per questo ha parlato il presidente Tommaso Giulini. Ecco le sue parole a Dazn.

La squadra è in un momento nero. “Oggi sia il mister che i ragazzi hanno preferito non parlare. La delusione è fortissima, è stata una botta pesante. È la prima volta che il mister ha deciso di concentrarsi sulla prossima gara. Dobbiamo lavorare di più per cambiare il trend”.

Il Cagliari paga errori individuali e paura. “Col Torino ci è mancato un pizzico di fortuna, con Roma e Lazio ci è salita un po’ di paura. Ho visto una squadra intimorita, sbagliare cose semplici. Ci sono giocatori, non voglio fare nomi, che stanno rendendo al di sotto delle aspettative”.

Ranieri non è in discussione. “Ranieri è colui che più che chiunque altro può aiutarci a salvarci. Non per riconoscenza, siamo convinti che il mister e il suo staff può farci salvare. Nessuno come lui tiene alla salvezza. Abbiamo una rosa e uno spogliatoio che meritano di uscire fuori da questa situazione”.

