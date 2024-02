Incidente poco prima della mezzanotte sulla SP15 in direzione di Tergu. Due vetture si sono scontrate, una delle quali si è ribaltata su un fianco.

Il conducente di quest’ultima è rimasto ferito, ma non gravemente, ed è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso per accertamenti. Una squadra dei Vigili del Fuoco ha invece messo in sicurezza le vetture. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi.

