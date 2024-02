Ultimi giorni per votare l’Olivastro di Luras alla competizione europea “Tree of the year”. Dopo aver conquistato il titolo di albero Italiano dell’anno 2023 nel concorso “Italian tree of the year”, ora il Patriarca partecipa alla competizione continentale che coinvolge 15 nazioni.

Si può votare fino al 22 febbraio 2024 sul sito della Giant Trees Foundation. La preferenza deve essere data obbligatoriamente a due alberi una sola volta per tutta la durata del concorso e dovrà essere confermata tramite l’indirizzo mail fornito al momento del voto.

L’Olivastro di Luras ha un’età stimata tra i 3mila e 4mila anni, con i suoi 14 metri di altezza e una circonferenza di 1154 centimetri. Una vera e propria istituzione che merita un riconoscimento internazionale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it